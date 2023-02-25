Лужа под машиной? Это может быть опасно и не очень

Мы собрали основные варианты.

Редкий владелец хоть однажды не замечал под автомобилем непонятное мокрое пятно. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин рассказал, что может подтекать.

1. Топливо

У большинства современных автомобилей бак находится под задним сиденьем. Если лужа образовалась в передней части — сразу вызывайте эвакуатор: течет или топливная магистраль, или бензонасос.

Утечка дизтоплива несколько менее опасна: солярка просто так не вспыхнет. Если неисправность застала в пути, можно попытаться добраться до удобного места.

2. Тормозная жидкость

Это очень опасная утечка. Большой лужи она не образует (в автомобиле тормозухи — меньше литра), но поездка может закончиться очень быстро и с плохими последствиями.

3. Моторное масло

Можно ли ехать дальше, зависит от того, сколько масла осталось. Если уровень не добрался до нижней метки на щупе — пожалуйста. Если ниже — масло нужно долить, иначе из-за недостатка смазки детали двигателя будут быстрее изнашиваться.

При движении смотрим на комбинацию приборов: не загорится ли аварийная масленка. Даже при моргающем сигнализаторе продолжать движение недопустимо.

4. Охлаждающая жидкость

Утечка антифриза хороша только тем, что, на крайний случай, можно подливать воду и короткими бросками двигаться к месту ремонта.

5. Выхлопная труба

Единственная утечка, которая должна вызывать у владельца положительные эмоции. Раз капает, значит, сгорание практически полное — образуется вода.

Но это далеко не все: еще о 6 возможных утечках вы узнаете тут.

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