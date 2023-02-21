Новый способ спасти машину от ареста: тибетские мастифы — журнал За рулем

Новый способ спасти машину от ареста: тибетские мастифы

Собак должница привязала к колесам кроссовера.

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Жительница Казани накопила долгов почти на 2 млн рублей, и когда судебные приставы пришли арестовать ее Skoda Yeti, она привязала к колесам двух тибетских мастифов.

Женщина купила автомобиль в кредит, а свои обязательства перед банком не выполняла. Кроме того, на нее возбудили еще пять исполнительных производств.

Из-за того что должница не погасила долги в установленный срок, судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о взыскании с нее исполнительского сбора в размере почти 140 тыс. рублей.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Новый способ спасти машину от ареста: тибетские мастифы

Приставу-исполнителю пришлось вызывать на место сотрудников полиции.

В итоге женщина сама отвязала собак и проводила их в дом. Иномарку арестовали и изъяли.

Источник: ГУФССП России по Республике Татарстан

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