Жительница Казани накопила долгов почти на 2 млн рублей, и когда судебные приставы пришли арестовать ее Skoda Yeti, она привязала к колесам двух тибетских мастифов.
Женщина купила автомобиль в кредит, а свои обязательства перед банком не выполняла. Кроме того, на нее возбудили еще пять исполнительных производств.
Из-за того что должница не погасила долги в установленный срок, судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о взыскании с нее исполнительского сбора в размере почти 140 тыс. рублей.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Приставу-исполнителю пришлось вызывать на место сотрудников полиции.
В итоге женщина сама отвязала собак и проводила их в дом. Иномарку арестовали и изъяли.
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Источник: ГУФССП России по Республике Татарстан
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