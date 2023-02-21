Полноприводный кроссовер за 1,5 млн? Эксперт назвал отличный вариант

Эта модель долгое время входила в топы продаж новых автомобилей, а теперь прочно обосновалась среди самых популярных кроссоверов с пробегом. И не зря.

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Эксперт «За рулем» Александр Виноградов изучил рынок кроссоверов в возрасте около пяти лет и выбрал самые выгодные предложения. Один из выводов такой: можно уложиться и в миллион рублей, но если вы желаете полноприводную машину, то с большой вероятностью это будет Renault Duster.

А если нужно что-то, от Дастера отличное и при этом полноприводное, придется доплатить. И возможно, это правильно, ведь за 1,5 млн рублей можно взять полноприводную версию Hyundai Creta в том же возрасте.

Кстати, переднеприводные Креты на рынке тоже в изобилии (в отличие от переднеприводных Дастеров) и стоят примерно на 100 тысяч дешевле. Помимо отсутствия второй ведущей оси у таких машин сзади упругая балка вместо многорычажки.

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А вот от варианта бензинового двигателя — 1.6 или 2.0 — цена почти не зависит. Но каждый из движков довольно прожорлив, а дизельных моторов у Hyundai Creta, к сожалению, нет.

Из коробок более надежным, как ни странно, оказался автомат: при смене масла раз в 60 тысяч км и бережном отношении он ходит более 200 тысяч км.

Подвеска тоже выносливая, но жестче, чем у Дастера. А вот краска слабовата — внимательно осматривайте кузов на предмет признаков коррозии.