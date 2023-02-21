Полноприводный кроссовер за 1,5 млн? Эксперт назвал отличный вариант — журнал За рулем

Полноприводный кроссовер за 1,5 млн? Эксперт назвал отличный вариант

Эта модель долгое время входила в топы продаж новых автомобилей, а теперь прочно обосновалась среди самых популярных кроссоверов с пробегом. И не зря.

Материалы по теме
Надежный кроссовер за миллион: эксперт назвал отличный вариант

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов изучил рынок кроссоверов в возрасте около пяти лет и выбрал самые выгодные предложения. Один из выводов такой: можно уложиться и в миллион рублей, но если вы желаете полноприводную машину, то с большой вероятностью это будет Renault Duster.

А если нужно что-то, от Дастера отличное и при этом полноприводное, придется доплатить. И возможно, это правильно, ведь за 1,5 млн рублей можно взять полноприводную версию Hyundai Creta в том же возрасте.

Кстати, переднеприводные Креты на рынке тоже в изобилии (в отличие от переднеприводных Дастеров) и стоят примерно на 100 тысяч дешевле. Помимо отсутствия второй ведущей оси у таких машин сзади упругая балка вместо многорычажки.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Полноприводный кроссовер за 1,5 млн? Эксперт назвал отличный вариант

А вот от варианта бензинового двигателя — 1.6 или 2.0 — цена почти не зависит. Но каждый из движков довольно прожорлив, а дизельных моторов у Hyundai Creta, к сожалению, нет.

Из коробок более надежным, как ни странно, оказался автомат: при смене масла раз в 60 тысяч км и бережном отношении он ходит более 200 тысяч км.

Подвеска тоже выносливая, но жестче, чем у Дастера. А вот краска слабовата — внимательно осматривайте кузов на предмет признаков коррозии.

Вот еще несколько пятилетних кроссоверов, к которым стоит присмотреться.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Тест китайского Volkswagen Bora
Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе
Незаметный герой ГАЗ-63: чем этот вездеход был лучше иностранных аналогов?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Фото:
Количество просмотров114
Оцените материал
0:0

Отзывы о Hyundai Creta (12)

Hyundai 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Качество, удобство, комфорт.

Недостатки:

Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.

Комментарий:

Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3–4 миллиона. Даже если хотел поме...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: