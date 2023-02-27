Иранская Saipa подписала соглашение о поставках автомобилей в Россию — журнал За рулем

Иранская Saipa подписала соглашение о поставках автомобилей в Россию

Вторым участником договора стала российская компания Best Motors.

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Иранский автоконцерн Saipa подписал с российской компанией Best Motors дистрибьюторское соглашение о поставках трех видов своих автомобилей на российский рынок.

Документ подписан 21 февраля между Best Motors и иранским автоконцерном, говорится в официальном Телеграм-канале российского торгпредства.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Ранее официальный представитель Минпромторга Ирана заявлял, что Saipa заключила контракт с белорусской компанией на экспорт 45 тысяч автомобилей — Shahin и Quick, эти же две модели машин будут поставляться и на российский рынок.

При этом в Минпромторге отмечали, что поставки иранских авто будут невозможны без необходимой сертификации, а она пока не началась.

Согласно сведениям из открытых источников, российская компания Best Motors была зарегистрирована в едином Государственном реестре юридических лиц в 2006 году. Основным видом деятельности организации заявлено техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Среди дополнительных видов деятельности числятся производство электрооборудования и комплектующих для машин, а также торговля автотранспортными средствами.

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Источник: Telegram/Торгпредство России в Иране

Фото: Saipa

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