Для разведки испытывают новый броневик

Бронемобиль предназначен для обнаружения и распознавания целей. Также он определяет точные координаты и передает их высокоточным средствам поражения.
Впервые новинка была показана на форуме «Армия-2022» и выставлялась под названием «Изделие 3Р19У07». За основу был взят бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ».
Сейчас проходят заводские испытания машины, а в начале лета 2023 года начнутся государственные испытания бронемобиля разведки. Тесты предусматривают работу машины и ее оборудования в экстремальных погодных условиях — на морозе и в жару, во время ливней и при прочих осадках.
Известно, что разведывательный комплекс нового бронеавтомобиля разведки имеет инфракрасные каналы ближнего, среднего и дальнего диапазонов, сообщает РИА Новости, а также канал обнаружения оптических средств.
То есть, аппаратура разведчика способна засекать снайперов на больших дистанциях, а значит, и засады. Поражает дальность идентификации. Даже просто человека комплекс способен засечь на расстоянии до 18 километров.
Характеристики бронемобиля «Тайфун-ВДВ»
- Масса — 13,5 т
- Скорость — до 100 км/ч
- Способен преодолевать подъем в 30 градусов, брод глубиной 1,9 м
- Мощность двигателя — 350 л.с.
- Запас хода — 1200 км
- Пушка — 2А42 30 мм
- Боекомплект — 200 осколочно-фугасных и 100 бронебойно-трассирующих боеприпасов
- Дальность поражения целей — до 2 км
- Вместимость — 6 человек + командир и водитель-механик
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Фото: Антон Новодережкин/ТАСС