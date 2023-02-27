Для разведки испытывают новый броневик

Он разрабатывался на базе бронемобиля «Тайфун-ВДВ» специально для СВО.

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Бронемобиль предназначен для обнаружения и распознавания целей. Также он определяет точные координаты и передает их высокоточным средствам поражения.

Впервые новинка была показана на форуме «Армия-2022» и выставлялась под названием «Изделие 3Р19У07». За основу был взят бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ».

Сейчас проходят заводские испытания машины, а в начале лета 2023 года начнутся государственные испытания бронемобиля разведки. Тесты предусматривают работу машины и ее оборудования в экстремальных погодных условиях — на морозе и в жару, во время ливней и при прочих осадках.

Известно, что разведывательный комплекс нового бронеавтомобиля разведки имеет инфракрасные каналы ближнего, среднего и дальнего диапазонов, сообщает РИА Новости, а также канал обнаружения оптических средств.

То есть, аппаратура разведчика способна засекать снайперов на больших дистанциях, а значит, и засады. Поражает дальность идентификации. Даже просто человека комплекс способен засечь на расстоянии до 18 километров.

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Характеристики бронемобиля «Тайфун-ВДВ»

Масса — 13,5 т

Скорость — до 100 км/ч

Способен преодолевать подъем в 30 градусов, брод глубиной 1,9 м

Мощность двигателя — 350 л.с.

Запас хода — 1200 км

Пушка — 2А42 30 мм

Боекомплект — 200 осколочно-фугасных и 100 бронебойно-трассирующих боеприпасов

Дальность поражения целей — до 2 км

Вместимость — 6 человек + командир и водитель-механик

Победа без потерь — появилась беспилотная БМП: эта боевая машина пехоты управляется через планшет и может нести больше брони и вооружения.

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Фото: Антон Новодережкин/ТАСС