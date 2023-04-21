Скоро все пересядем на «китайцев»? Эксперт дал прогноз

«Группа преследователей АВТОВАЗа» увеличивает объемы локальной сборки своих машин.

Специалисты аналитического агентства «Автостат» подсчитали количество автомобилей, произведенных для российского рынка в ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения) за 1-й квартал 2023 года.

Получилось, что автозаводы ЕАЭС дали России 104,5 тысячи легковушек, и это на 30,5% меньше, чем в 1-м квартале 2022-го. В марте объем производства составил 34,8 тыс. машин, тогда как годом ранее было выпущено 40 тысяч.

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Понятно, среди брендов лидерство пока удерживает Lada: в марте, борясь с нехваткой комплектующих, АВТОВАЗ выпустил 18,4 тыс. машин, а доля в общем объеме составила 52,8%.

Второе место у «Хавейл Мотор» (5,5 тыс.), третье – у белорусского «БелДжи» (4,4 тыс.).

Интересна ситуация по условным новичкам. Калининградский «Автотор» в марте выпустил 1,5 тыс. машин Kaiyi, а в апреле приступил к сборке BAIC. А завод «Москвич» выпустил в марте 1,7 тыс. автомобилей.

Таким образом, «группа преследователей АВТОВАЗа» увеличивает объемы. В «Автостате» считают, что в течение года еще ряд китайских марок организует производство в России, и доля «китайцев» на рынке продолжит расти.

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Источник: Автостат

Фото: Haval