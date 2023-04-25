Автомат — почти вечный! Назван очень надежный кроссовер за 1,5 млн рублей

При должном уходе он запросто пробежит более 300 тыс. километров. А еще у машины отличное ЛКП.

Гидромеханические автоматы считаются более надежными по сравнению с роботами и вариаторами, но и среди них есть более или менее удачные. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов выбрал кроссоверы с пробегом за 1,5 млн рублей, отличающиеся сверхнадежной АКП.

Особняком стоит Ford Kuga – за оговоренную сумму вам попадется экземпляр 2015-2016 года. К этому времени модель уже избавилась от большинства слабых мест, связанных с капризными моторами.

И с любым мотором у этих машин работает АКП с индексом 6F35, славящаяся безотказностью. У нее хороший запас прочности: коробка рассчитана на работу с крутящим моментом до 380 Нм.

Понятное дело, грязного масла коробка не любит (покажите хоть одну, в которой это не так!), так что стоит не забывать о хотя бы частичной замене каждые 60 тысяч км.

Придется повозиться с заменой фильтра, она потребует частичной разборки самой коробки. Но если соблюдать регламент, АКП без проблем преодолеет 300-350 тысяч км.

Вам придется привыкнуть к тому, что в ручном режиме передачи переключаются кнопками на селекторе. Или согласиться с тем, что ручной режим при наличии АКП в принципе не очень нужен.

А какие еще кроссоверы за 1,5 млн славятся надежным автоматом? Оглашаем весь список!

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Фото: Ford