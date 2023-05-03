Sollers Argo: машина российской сборки заметно подешевела

Модель стала дешевле на 150 тысяч рублей - ощутимо! Но она все равно дороже, чем при старте продаж в ноябре прошлого года…

Компания Sollers изменила прайсы на коммерческий грузовик Argo: во всех версиях (бортовой, изотермический, промтоварный, рефрижератор) машина стала дешевле на 150 000 рублей, или на 5,0 – 5,3% в зависимости от комплектации.

Таким образом актуальные цены на Арго колеблются в диапазоне от 2 659 000 до 2 849 000 рублей. Отметим, что объявленные в ноябре прошлого года начинались от 2 559 000 рублей.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Причины нынешнего снижения цен не объясняются, хотя и просматриваются. Напомним, Соллерс Арго – это суть бескапотный грузовик JAC N25/N35, оснащенный 130-сильным дизелем или бензиновым движком на 147 л.с. Коробка передач механическая. Варианты грузоподъемности - 2,5 и 3,5 тонны.

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Источник: cena-auto.ru

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»