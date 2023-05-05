«Москвич» отчитался о продажах в апреле
Автозавод «Москвич» в апреле продал 969 автомобилей, что почти в два раза больше, чем в прошлом месяце. Из них около 500 кроссоверов уже встали на учет, отметили в пресс-службе столичного автопроизводителя.
Физическими лицами было приобретено 513 автомобилей, причем 235 сделок прошли по специальной программе трейд-ин. Продажи корпоративным клиентам составили 456 автомобилей.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Бренд «Москвич» сейчас представлен на рынке двумя моделями бензиновым «Москвич 3» и его электрической версией «Москвич 3е». Стоимость первого - от 1,97 млн рублей, второго - от 3,5 млн рублей. В прошлом месяце завод приступил к производству улучшенной версии «Москвича», ее цена стартует от 2.25 млн рублей.
В сентябре автозавод намерен начать продажи новой модели «Москвич 6».
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Москвич
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен