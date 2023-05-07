У британских такси новая платформа. Угадаете разработчика?
Подсказка: это не британская компания.
Производитель британских такси-кэбов LEVC будет делать целое семейство машин на новой электрической платформе, которую презентовала.. китайская компания Geely, которой и принадлежит LEVC.
Платформу SOA разрабатывали 2,5 года в Китае, Швеции, Великобритании и Германии. Она предусматривает батареи емкостью 73-120 кВтч. Максимальный запас хода составит 695 км.
Особенность платформы – максимальное увеличение внутреннего пространства. На ней могут быть построены в том числе внедорожники, пикапы и кемперы.
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Источник: LEVC
Фото: LEVC
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