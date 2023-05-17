Названы конкуренты отечественного автопрома: и это не «китайцы»

«Захватить» российский рынок пытаются автобренды из многих стран.

В условиях дефицита автомобилей в России интерес к продажам здесь своих машин высказывают страны, которые раньше у нас не были массово представлены. В частности, в Минпромторге заявляли, что готовы вести переговоры с индийскими компаниями, но пока таких предложений не поступало.

В то же время автомобили из Индии вполне могут составить конкуренцию отечественному автопрому. Ведущий автомобильной рубрики программы «Утро России», автоэксперт Иван Зенкевич обратил внимание, что у них есть возможность предложить российскому потребителю доступные цены.

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Есть индийский производитель Tata Motors, который уже давно поставляет нам машины, особенно грузовой транспорт. Составить конкуренцию нынешним моделям китайского автопрома им будет сложно, с нашими на 100% смогут. Также со «вчерашними китайцами» посоперничают и будет спрос, так как они намного дешевле. Я думаю, успех будет», – считает эксперт.

При этом он выразил надежду, что в Россию индийцы все же не повезут устаревший транспорт, которого в Индии очень много. Конкурировать с российскими и китайскими авто сможет только современная техника.

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Источник: News.ru

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