Конкурент ГАЗели NN выйдет на российский рынок в августе

Он создавался по образу и подобию Mercedes-Benz Sprinte.

Компания «Автодом» стала дилером китайской марки Foton и объявила о старте продаж в России легкого коммерческого грузовика Foton Toano. Эта модель станет прямым конкурентом таких моделей, как Соллерс Атлант, ГАЗель NN и Ford Transit.

Старт продаж Toano намечен на август этого года. В России предложат цельнометаллические фургоны полной массой 3,5 и 4,2 тонны, а также 16-местные автобусы. Совместно со сторонними фирмами станут выпускать и специальные версии.

Производство Foton Toano в Китае налажено с 2015 года. Его внешность создавалась с оглядкой на немецкий Mercedes-Benz Sprinter. Длина модели может варьироваться от 5015 до 5990 мм, ширина — 2000 мм, а высота — от 2415 до 2430 мм.

Автомобиль оснащен американским турбодизелем Cummins ISF китайского производства. Его мощность составляет 160 л.с. (360 Нм).

Ранее сообщалось, то фургон Foton Toano уже проходит сертификацию в России.

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Источник: пресс-релиз «Автодом»

Фото: «Автодом» и журнал «Рейс»