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Долгожданный китайский фургон сертифицируют в России

Компания Foton Motor посетила выставки СТТ-Expo, COMvex и СТО-Expo со своим новым фургоном Foton Toano.

За Рулем8 горячих автоновинок лета 2023 – опять «китайцы»? Не совсем

Цельнометаллический фургон Foton Toano уже проходит сертификацию в России. Старт продаж ожидается осенью этого года.

На выставку привезли экземпляр с максимально длинной колесной базой, максимально высокой крышей и односкатной задней осью. В будущем вариаций станет больше, с разными колесными базами, низкой крышей и двускатной ошиновкой задней оси.

Силовая установка – хорошо знакомый в России дизельный двигатель Cummins ISF 2.8, работающий в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

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Источник и фото: журнал «Рейс»

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За РулемЛежнин Роман
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