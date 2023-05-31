Долгожданный китайский фургон сертифицируют в России
Компания Foton Motor посетила выставки СТТ-Expo, COMvex и СТО-Expo со своим новым фургоном Foton Toano.
Цельнометаллический фургон Foton Toano уже проходит сертификацию в России. Старт продаж ожидается осенью этого года.
На выставку привезли экземпляр с максимально длинной колесной базой, максимально высокой крышей и односкатной задней осью. В будущем вариаций станет больше, с разными колесными базами, низкой крышей и двускатной ошиновкой задней оси.
Силовая установка – хорошо знакомый в России дизельный двигатель Cummins ISF 2.8, работающий в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.
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Источник и фото: журнал «Рейс»
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