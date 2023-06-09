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АВТОВАЗ пристраивает автомобили в таксопарки

Российский концерн ведет переговоры о поставках автомобилей Lada.

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АВТОВАЗ рассчитывает часть выпущенных автомобилей продавать сервисам такси и агрегаторам. По словам президента компании Максима Соколова, удлиненная Lada Vesta Aura как раз отвечает всем требованиям для использования ее в классах «Комфорт» и «Комфорт плюс».

Он уточнил, что габариты автомобиля - почти 4,7 м - это «вполне комфортный размер и для водителя, и для пассажира».

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Соколов также отметил, что таксопарки в большей степени заинтересованы в автомобилях с «автоматом», особенно для городских перевозок. «Но какой-то объем берут и на ручной коробке передач», добавил глава АВТОВАЗа.

Ранее сообщалось, что президент РФ поручил правительству рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, которые используются в легковом такси и каршеринге.

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Источник: ТАСС

Фото: depositphotos.com

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