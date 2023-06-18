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Элитные автомобили Hongqi будут собирать в соседней с Россией стране

Люксовый китайский бренд планирует обосноваться в Белоруссии.

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Организовать сборку премиальных автомобилей китайской марки Hongqi планируют в Белоруссии. В стране также появится автосалон бренда, сообщил представитель FAW Hongqi в республике Беларусь Павел Садовников.

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«В данный момент команда наших специалистов находится на производстве Hongqi в китайском городе Урумчи, где планируется отправка первых пусконаладочных машинокомплектов для нашей страны. К моему сожалению, Hongqi пока что мало известный бренд в нашей стране, но очень статусный в Китае», — отметил Садовников.

Продавать автомобили будут в Минске – покупателям предложат целых пять моделей, а собирать в Белоруссии хотят кроссовер HS5.

Источник: Abw

Фото: Hongqi

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