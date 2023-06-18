Элитные автомобили Hongqi будут собирать в соседней с Россией стране
Люксовый китайский бренд планирует обосноваться в Белоруссии.
Организовать сборку премиальных автомобилей китайской марки Hongqi планируют в Белоруссии. В стране также появится автосалон бренда, сообщил представитель FAW Hongqi в республике Беларусь Павел Садовников.
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«В данный момент команда наших специалистов находится на производстве Hongqi в китайском городе Урумчи, где планируется отправка первых пусконаладочных машинокомплектов для нашей страны. К моему сожалению, Hongqi пока что мало известный бренд в нашей стране, но очень статусный в Китае», — отметил Садовников.
Продавать автомобили будут в Минске – покупателям предложат целых пять моделей, а собирать в Белоруссии хотят кроссовер HS5.
- В России продажи автомобилей Hongqi начнутся ближе к концу июня. В 12 автосалонах будут представлены четыре модели бренда.
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Источник: Abw
Фото: Hongqi
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