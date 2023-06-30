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Первое российское производство ABS запустят в Костроме 7 июля

Но степень его локализации пока непонятна.

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В Костроме, на производственных мощностях НПП «Итэлма», 7 июля запланирован запуск производства первой отечественной системы ABS. На электромеханический завод «Пегас», где и будут выпускать системы, планируется приезд представителей Минпромторга и губернатора Костромской области.

На предприятии уже смонтирована автоматизированная линия сборки блоков АБС. Позже на этой же линии также будут собирать блоки ESP, сообщает главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков.

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«Самый интересный вопрос — степень локализации производства», — добавил он.

Сейчас пока нет информации о том, будут ли собирать российские системы ABS из отечественных или из китайских комплектующих.

Ранее представители «Итэлма» сообщали, что продукция компании номинирована на поставки для автомобилей Lada.

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Источник: Telegram «Я за рулем Maxim Kadakov»

Фото: Depositphotos

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