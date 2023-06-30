Первое российское производство ABS запустят в Костроме 7 июля

Но степень его локализации пока непонятна.

В Костроме, на производственных мощностях НПП «Итэлма», 7 июля запланирован запуск производства первой отечественной системы ABS. На электромеханический завод «Пегас», где и будут выпускать системы, планируется приезд представителей Минпромторга и губернатора Костромской области.

На предприятии уже смонтирована автоматизированная линия сборки блоков АБС. Позже на этой же линии также будут собирать блоки ESP, сообщает главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков.

«Самый интересный вопрос — степень локализации производства», — добавил он.

Сейчас пока нет информации о том, будут ли собирать российские системы ABS из отечественных или из китайских комплектующих.

Ранее представители «Итэлма» сообщали, что продукция компании номинирована на поставки для автомобилей Lada.

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Источник: Telegram «Я за рулем Maxim Kadakov»

Фото: Depositphotos