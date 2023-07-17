«Два раза в одну реку»: автоэксперт раскритиковал перспективу возрождения брендов «Волга» и «Ока»
Определяющим для современного потребителя является далеко не название.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает бессмысленной идею возрождения советских автомобильных брендов «Волга» и «Ока». Ранее о поддержке и максимальной поддержке авторов этих предложений заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров.
Как заметил Хайцеэр, для более старшего поколения эти названия еще хоть о чем-то говорят, а вот для молодых покупателей это — пустой звук.
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«Если, например, говорить о «молодежно-инвалидном автомобиле» «Ока», то это просто без слез на память не приходит. В любом случае два раза в одну реку не войдешь. С «Москвичом» получилось, реинкарнировать «Волгу» пару раз уже пытались, но она не появлялась, «Лада» у нас существует, а про «Оку» надо благополучно забыть», — высказал свое мнение эксперт.
При этом он добавил, что главное для потребителя – это качество и доступная цена автомобиля. И только в этом случае у него есть будущее, вне зависимости от названия.
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Источник: Ридус
Фото: Григория Сысоева/ИТАР-ТАСС
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