«Два раза в одну реку»: автоэксперт раскритиковал перспективу возрождения брендов «Волга» и «Ока»

Определяющим для современного потребителя является далеко не название.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает бессмысленной идею возрождения советских автомобильных брендов «Волга» и «Ока». Ранее о поддержке и максимальной поддержке авторов этих предложений заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как заметил Хайцеэр, для более старшего поколения эти названия еще хоть о чем-то говорят, а вот для молодых покупателей это — пустой звук.

«Если, например, говорить о «молодежно-инвалидном автомобиле» «Ока», то это просто без слез на память не приходит. В любом случае два раза в одну реку не войдешь. С «Москвичом» получилось, реинкарнировать «Волгу» пару раз уже пытались, но она не появлялась, «Лада» у нас существует, а про «Оку» надо благополучно забыть», — высказал свое мнение эксперт.

При этом он добавил, что главное для потребителя – это качество и доступная цена автомобиля. И только в этом случае у него есть будущее, вне зависимости от названия.

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Источник: Ридус

Фото: Григория Сысоева/ИТАР-ТАСС