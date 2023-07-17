Самая выносливая машина в зоне СВО

Она пройдет везде, отличается надежностью, выносливостью и универсальностью.

Это многоцелевой легковой транспортер-тягач – МТЛБ или просто Мотолыга, как его давно прозвали военные.

Эти тягачи российские военные превращают в машины огневой поддержки, вооружая их 100-мм противотанковыми пушками МТ-12 «Рапира».

Также есть Мотолыги, вооруженные 100-мм зенитными пушками КС-19 и 57-мм АЗП-57, что позволяет эффективно уничтожать воздушные цели. Есть и версии с 23-мм зенитными установками ЗУ-23-2 и морскими 25-мм спаренными универсальными орудиями 110-ПМ.

Не так давно тягач оснастили авиационными блоками для запуска неуправляемых реактивных снарядов и назвали его «Бесогон».

Также МТЛБ оснащают 14,5-мм пулеметами КПВТ, 30-мм пушками 2А42, гранатометами АГ-17, пусковыми установками противотанковых управляемых ракет «Конкурс М», башнями с 73-мм орудиями-пусковыми установками 2А28 «Гром».

А теперь удивительное – в производство МТЛБ была запущена в 1960-х годах, но до сих пор справляется со всеми задачами и не требует замены.

Кладбище бронетехники появилось в Запорожье. Оно образовалось после попытки ВСУ перейти в наступление – наших машин там нет.

«За рулем» можно читать в Телеграм .

Фото: Telegram-канал «Уголок Ситха»