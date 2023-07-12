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Кладбище бронетехники появилось в Запорожье – фотоКладбище бронетехники появилось в Запорожье – фото
Оно образовалось после попытки ВСУ перейти в...

Кладбище бронетехники появилось в Запорожье – фото

Оно образовалось после попытки ВСУ перейти в наступление – наших машин там нет.

Боевую Ниву сделали в Тольятти

Российские военные сделали снимки кладбища натовской бронетехники, которые страны альянса наскребли на своих складах и передали Украине.

Как говорят наши бойцы – «отправили на утилизацию в зону СВО». Действительно, снятые кадры впечатляют. Некоторые машины годятся только на переплавку.

«Сгоревшая и брошенная техника НАТО на Запорожском направлении. Возможно, что-то из этого будет захвачено в качестве трофеев», – пишет Telegram-канал «Военндело», опубликовавший эти снимки.

Фотографии были сделаны под Ореховым, где недавно украинская армия вновь попыталась перейти в контрнаступление.

По наступающим был открыт мощный огонь артиллерии ВС РФ, и атака тут же закончилась. Какие-то машины были уничтожены, а прочие боевики ВСУ просто бросили, чтоб иметь больше шансов уйти с поля боя незамеченными и живыми.

Сколько стран накачивают Украину техникой – цифра поражает

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, потери ВСУ из-за попыток перейти в контрнаступление составили более 26 тысяч военнослужащих и свыше 3 тысяч единиц вооружения.

Фото: Telegram-канал «Военндело»

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За РулемКирилл Панов
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