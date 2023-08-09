На выставке COMTRANS 2023 представят обновленный SAIC Hongyan 4х2
Компания Gefest Motors покажет рестайлинговый седельный тягач в двух вариантах
Обновленный седельный тягач SAIC Hongyan 4х2 будет представлен на выставке Комтранс 2023 как в дизельной версии, так и на сжиженном природном газе (СПГ).
В рестайлинге - обновленная кабина 2023 года и новая приборная панель. Для обеих машин доступен только один эксклюзивный синий цвет.
Дизельная версия
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В дизельной версии установлен итальянский двигатель Cursor 13 на 520 л.с., а в версии СПГ - не менее надежный китайский Shanghai Diesel на 440 л.с.
Подробнее о выставке можно узнать на сайте comtransexpo.ru
Версия с СПГ
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Источник, фото: Международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS
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