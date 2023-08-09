#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
России грозят новые проблемы с топливомРоссии грозят новые проблемы с топливом
«Ъ»: Белорусские производители могут отказаться...
Стало известно, почему число ДТП выросло везде, но не в Москве и МОСтало известно, почему число ДТП выросло везде, но не в Москве и МО
В России впервые за несколько лет увеличилось...
Дизельная версияНа выставке COMTRANS 2023 представят обновленный SAIC Hongyan 4х2
Компания Gefest Motors покажет рестайлинговый...

На выставке COMTRANS 2023 представят обновленный SAIC Hongyan 4х2

Компания Gefest Motors покажет рестайлинговый седельный тягач в двух вариантах

Дорожники рассказали, зачем поливают улицы каждые 2 часа

Обновленный седельный тягач SAIC Hongyan 4х2 будет представлен на выставке Комтранс 2023 как в дизельной версии, так и на сжиженном природном газе (СПГ).

В рестайлинге - обновленная кабина 2023 года и новая приборная панель. Для обеих машин доступен только один эксклюзивный синий цвет.

Дизельная версия
Дизельная версия

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Забавные тесты про автомобили
БАМ: история трудового подвига

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В дизельной версии установлен итальянский двигатель Cursor 13 на 520 л.с., а в версии СПГ - не менее надежный китайский Shanghai Diesel на 440 л.с.

Подробнее о выставке можно узнать на сайте comtransexpo.ru

Версия с СПГ
Версия с СПГ

Источник, фото: Международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 4
Поделиться:
Оцените материал:
0