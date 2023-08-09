На выставке COMTRANS 2023 представят обновленный SAIC Hongyan 4х2

Компания Gefest Motors покажет рестайлинговый седельный тягач в двух вариантах

Обновленный седельный тягач SAIC Hongyan 4х2 будет представлен на выставке Комтранс 2023 как в дизельной версии, так и на сжиженном природном газе (СПГ).

В рестайлинге - обновленная кабина 2023 года и новая приборная панель. Для обеих машин доступен только один эксклюзивный синий цвет.

Дизельная версия

В дизельной версии установлен итальянский двигатель Cursor 13 на 520 л.с., а в версии СПГ - не менее надежный китайский Shanghai Diesel на 440 л.с.

Подробнее о выставке можно узнать на сайте comtransexpo.ru

Версия с СПГ

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Источник, фото: Международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS