И в пир, и в мир: российско-китайский шестиместный... грузовик!

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«Промтех» показал грузовик Capitan-T с 6-местной кабиной и сдвижной дверью

На проходящей в московском ЦВК «Экспоцентр» выставке MIMS Automobility Moscow компания «Промтех» представила сразу два решения на базе китайского грузового шасси Dongfeng Capitan-T. Напомним, такие грузовички Dongfeng везет к нам с осени 2022 года, а «За рулем» успел протестировать эту машину, и как раз с надстройкой «Промтех».

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Но показанные на MIMS варианты – не обычные фургоны, вроде побывавшего на нашем тесте. Первый автомобиль – бортовой грузовик полной массой 3500 кг с двухрядной шестиместной кабиной. Кабина – собственной разработки, «нарощенная» по технологии KUB. На втором ряду четыре места, а в правом борту – сдвижная дверь.

Вторая машина – самосвал с колесной базой 3200 мм. У него металлическая платформа и гидравлический привод, посредством которого осуществляется разгрузка через задний борт.

Источник, фото: Автопоток

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За РулемИннокентий Кишкурно
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