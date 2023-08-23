Смотрите, новая Волга! Этот дизайн имеет под собой реальную основу

Новое поколение Волги нарисовал бывший дизайнер АВТОВАЗа

Дизайнер Василий Маркин, ранее работавший на Волжском автозаводе, подготовил дизайн-проект автомобиля ГАЗ Волга нового поколения. Впрочем, параллели с официальным ГАЗом обозначим пока как условные: в источнике проект фигурирует просто под именем «Новой Волги».

Однако ранее о грядущем возрождении бренда Волга не раз высказывался вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, и недавно он вновь подтвердил эти намерения.

По словам вице-премьера, новая модель будет представлена уже в начале лета 2024 года. Столь короткие сроки обусловлены тем, что работа над проектом ведется совместно с неназванным иностранным партнером. Вероятнее всего, его выбор к настоящему моменту уже совершен.

Как заметил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, партнер, скорее всего, будет китайским, а сборка – крупноузловой. Через этот проект ГАЗ ищет возможность загрузить производственные мощности, простаивающие после ухода Шкоды и Фольксвагена.

Источник со ссылкой на дизайнера Василия Маркина сообщает, что показанный дизайн новой Волги опирается «на компоновочную схему с ДВС в составе». В данном случае это почти наверняка означает, что на реально существующую платформу планируется водрузить новый кузов.

Подготовлено две модификации – седан и универсал. Отсылки к классическим Волгам едва заметны, но угадываются: массивный трехобъемный силуэт, широкая задняя стойка кузова без окна, а также диодная светотехника, как бы разделенная на отрезки, – в этом можно усмотреть имитацию газовской решетки с вертикальными прорезями.

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Источник, фото: Автопоток