Названа дата дебюта внедорожника Нива Спорт

АВТОВАЗ представит модификацию Нива Спорт 22 сентября

На АВТОВАЗе и в спортивном подразделении «Лада Спорт» готовятся к дебюту «заряженной» версии Niva Legend, именуемой Niva Sport. По неофициальным данным, презентацию первого экземпляра такой модификации планируется провести на мероприятии в рамках Дня машиностроителя. Праздник отмечается в последнее воскресенье сентября и в этом году выпадает на 24 сентября, но Ниву Спорт покажут чуть раньше, в пятницу 22 сентября.

Известно, что с появлением спортивной версии под капот Нивы наконец-то перекочуют двигатели, применяемые на переднеприводных моделях Lada. Среди рассматриваемых вариантов – моторы на 90, 106 и 122-126 л.с., а может быть, будет даже несколько вариантов.

Если верить показанному на предсерийной версии, управление трансмиссией на Niva Sport организовано? как на Niva Travel (Chevrolet Niva), то есть двумя рычагами вместо трех, традиционных для Niva Legend.

Мелкосерийное производство будет организовано на мощностях заводского подразделения «Лада Спорт». Есть вероятность, что впоследствии более мощные моторы получат стандартная Niva Legend и Niva Travel… По предварительной информации, производство Niva Sport запланировано на сентябрь 2024 года, тогда как ранее выпуск обещали начать уже в 2023-м.

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Источник: Автопоток