Названа дата дебюта внедорожника Нива Спорт
На АВТОВАЗе и в спортивном подразделении «Лада Спорт» готовятся к дебюту «заряженной» версии Niva Legend, именуемой Niva Sport. По неофициальным данным, презентацию первого экземпляра такой модификации планируется провести на мероприятии в рамках Дня машиностроителя. Праздник отмечается в последнее воскресенье сентября и в этом году выпадает на 24 сентября, но Ниву Спорт покажут чуть раньше, в пятницу 22 сентября.
Известно, что с появлением спортивной версии под капот Нивы наконец-то перекочуют двигатели, применяемые на переднеприводных моделях Lada. Среди рассматриваемых вариантов – моторы на 90, 106 и 122-126 л.с., а может быть, будет даже несколько вариантов.
Если верить показанному на предсерийной версии, управление трансмиссией на Niva Sport организовано? как на Niva Travel (Chevrolet Niva), то есть двумя рычагами вместо трех, традиционных для Niva Legend.
Мелкосерийное производство будет организовано на мощностях заводского подразделения «Лада Спорт». Есть вероятность, что впоследствии более мощные моторы получат стандартная Niva Legend и Niva Travel… По предварительной информации, производство Niva Sport запланировано на сентябрь 2024 года, тогда как ранее выпуск обещали начать уже в 2023-м.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Автопоток
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о LADA Niva Legend (32)
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!