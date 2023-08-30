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КАМАЗ вернулся к нормам Евро-5

КАМАЗ восстановил досанкционное количество машин с двигателями Евро-5

Из-за санкционных ограничений и нехватке ряда комплектующий КАМАЗ временно «упрощал» стандарты, но совсем от выпуска экокласса Евро-5 не отказывался.

Часть грузовиков действительно выпускали с экологическим уровнем Евро-2, а сейчас увеличено производство грузовых автомобилей с Евро-5 до досанкционных показателей, заверили на КАМАЗе.

Частично упрощенный техрегламент по выпуску автомобилей продолжает действовать в России. Ввели его еще в 2022 году из-за трудностей, которые испытывали производители с комплектующими и перестройкой логистики.

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Стали известны планы КАМАЗа на конец лета

Автомобили не ниже экостандарта Евро-2 могут производить до февраля 2024 года. При этом минимальный экологический класс уже подняли с Евро-0.

Кстати, АВТОВАЗ обещает вернуться к стандарту Евро-5 с 1 сентября этого года.

Источник: РИА Новости

Фото: КАМАЗ

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За РулемАлексеева Елена
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