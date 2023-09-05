Новая реальность
#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota опубликовала новый снимок CenturyToyota опубликовала новый снимок Century
Что покажет Тойота 6 сентября – фото нового...
Скупают всё: авторынок РФ растет бешеными темпамиСкупают всё: авторынок РФ растет бешеными темпами
Продажи легковых авто в России в августе...
Одним иском меньше: ГАЗ больше не имеет претензий к Volkswagen на 15,6 млрд рублейОдним иском меньше: ГАЗ больше не имеет претензий к Volkswagen на 15,6 млрд рублей
Горьковский автозавод заключил мировое...

Премиальные свечи Bosch получили в России новое имя

На бывшем российском заводе Bosch свечи зажигания будут выпускать под маркой Meteor

На заводе «Роберт Бош Саратов», который переименован в «Энгельс свечи зажигания», возобновилось производство. Там продолжат выпускать свечи зажигания, только теперь под новой торговой маркой Meteor. Они позиционируются как премиальные и подойдут как для отечественных, так и для импортных автомобилей, в том числе китайских.

«Российское производственное предприятие ООО "Энгельс свечи зажигания" (с апреля 2023 года входит в многопрофильный холдинг S8 Capital) вывело на рынок новый товарный знак для премиальной линейки свечей зажигания – Meteor, которые ранее выпускались под брендом Bosch», – отмечается в сообщении компании.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Как заставить аккумулятор служить дольше – секреты экспертов «За рулем»

Вместе с тем, производство свечей зажигания среднего центового сегмента на заводе также сохранится – они будут выпускаться под товарным знаком ЭЗ.

Общие производственные мощности завода в Энгельсе рассчитаны на 100 млн свечей в год.

Источник: ТАСС

Фото: Bosch

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0