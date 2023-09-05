Премиальные свечи Bosch получили в России новое имя

На бывшем российском заводе Bosch свечи зажигания будут выпускать под маркой Meteor

На заводе «Роберт Бош Саратов», который переименован в «Энгельс свечи зажигания», возобновилось производство. Там продолжат выпускать свечи зажигания, только теперь под новой торговой маркой Meteor. Они позиционируются как премиальные и подойдут как для отечественных, так и для импортных автомобилей, в том числе китайских.

«Российское производственное предприятие ООО "Энгельс свечи зажигания" (с апреля 2023 года входит в многопрофильный холдинг S8 Capital) вывело на рынок новый товарный знак для премиальной линейки свечей зажигания – Meteor, которые ранее выпускались под брендом Bosch», – отмечается в сообщении компании.

Вместе с тем, производство свечей зажигания среднего центового сегмента на заводе также сохранится – они будут выпускаться под товарным знаком ЭЗ.

Общие производственные мощности завода в Энгельсе рассчитаны на 100 млн свечей в год.

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Источник: ТАСС

Фото: Bosch