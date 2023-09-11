Skoda остановила производства в Чехии из-за наводнения в Словении

С 11 сентября из-за нехватки комплектующих Skoda остановила завод в Чехии

Чешская Skoda (входит в группу Volkswagen) с 11 сентября не выпускает автомобили на своем заводе в Квасинах. Причиной такого решения стало отсутствие комплектующих для машин с ДВС, которые на предприятие поставлялись из Словении – этот партнерский завод пострадал из-за недавнего наводнения в стране.

В компании Skoda сообщили, что простой может продлиться минимум неделю, и при этом не исключили, что будут вынуждены прекратить производство еще на одном чешском предприятии – в Младе-Болеславле.

Во время вынужденного простоя на заводе планируют с 500 до 550 машин в день увеличить выпуск электромобилей.

Кроме того, компания предпринимает попытки договориться об альтернативных поставках комплектующих для машин с ДВС из Китая.

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Источник: ТАСС

Фото: Skoda