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Skoda остановила производства в Чехии из-за наводнения в Словении

С 11 сентября из-за нехватки комплектующих Skoda остановила завод в Чехии

Чешская Skoda (входит в группу Volkswagen) с 11 сентября не выпускает автомобили на своем заводе в Квасинах. Причиной такого решения стало отсутствие комплектующих для машин с ДВС, которые на предприятие поставлялись из Словении – этот партнерский завод пострадал из-за недавнего наводнения в стране.

В компании Skoda сообщили, что простой может продлиться минимум неделю, и при этом не исключили, что будут вынуждены прекратить производство еще на одном чешском предприятии – в Младе-Болеславле.

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Источник: ТАСС

Фото: Skoda

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