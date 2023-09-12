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«Китайцы» все чаще просят ремонта

На 35% возросли заезды китайских автомобилей в автосервисы

Китайские автомобили возрастом до четырех лет все чаще становятся клиентами автосервисов. По данным сети станций техобслуживания Fit Service, по сравнению с восемью месяцами 2022 года в 2023 году обращение владельцев авто из КНР на СТС увеличилось на 35%.

Среди основных жалоб водителей китайских автомобилей – слишком тонкий металл, коррозия, некачественная электроника и запчасти. Также автовладельцы недовольны «слишком нежной подвеской», которая не всегда соответствует российским дорожным условиям. Не удовлетворяет их и не слишком качественное ЛКП.

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Чаще всего в автосервисы в 2023 году заезжали автомобили марок Chery, Lifan, Geely. Также зафиксированы увеличившиеся заезды на СТС автомобилей марок Haval (+88%), Changan (+33%) и JAC (+60%).

По мнению экспертов, для улучшения качества китайских автомобилей необходима более глубокая локализация их производства в России.

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Источник: Известия

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