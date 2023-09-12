Президент призвал российских чиновников брать пример с Индии

Путин: скоро начнутся закупки отечественных авто для чиновников

Президент РФ Владимир Путин заявил, что закупки для российских чиновников отечественных автомобилей начнутся «очень скоро». До этого предстоит определить, «кому что положено», отметил он, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

И хотя российские авто выглядят поскромнее иномарок, чиновникам все же придется на них пересесть, подчеркнул президент и призвал взять на вооружение опыт Индии.

«Тогда [в 90-е] машин не было, а сейчас есть. Наши машины, может, поскромнее выглядят, чем Mercedes-Benz или Audi, которые в девяностые годы начали закупать в огромных количествах, но в этом смысле надо брать пример с многих наших партнеров, например с Индии. Они в основном делают упор на производство и использование транспорта, произведенного в Индии», - отметил Путин, похвалив премьер-министра Нарендра Моди за продвижение идеи «Делай в Индии».

Глава российского государства также выразил уверенность, что российский автопром продолжит развиваться и дальше, подчеркнув при этом, что локализация требует времени. Что же касается цены на автомобили премиальной марки Aurus, то президент убежден, что они станут в два раза дешевле, когда запустится серийное производство.

Напомним, в начале сентября президент поручил принять меры по использованию чиновниками российских авто. Срок доклада о проведенной в этом направлении работе установлен до 1 февраля 2024 года.

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Источник: YouTube ВЭФ

Фото: Вячеслав Викторов/РОСКОНГРЕСС