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Сделать тюнинг своего авто можно в специальном приложении

VK предложила автолюбителям создать свою машину мечты в «Автомобильном кастомайзере»

Социальная сеть ВКонтакте предоставила пользователям возможность затюнинговать автомобиль в специальном мини-приложении «Автомобильный кастомайзер». Для его использования необходимо установить последнюю версию ВК.

«Машину мечты» можно создать из более чем 40 моделей мировых автомобильных брендов, представленных в приложении.

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«У каждого пользователя есть свой личный профиль, где он может изменить цвет и дизайн машины, шины, диски, подвеску, спойлеры и обвесы, сохранить получившийся результат, а затем участвовать в баттлах с другими пользователями», – говорится в сообщении компании.

Но только виртуальным тюнингом приложение не ограничивается: пользователь может выбрать из списка реальный сервис и заказать там проведение всех работ.

Разработчики обещают постепенно добавлять в «Автомобильный кастомайзер» новые функции и новые автосервисы, которые смогут воплотить пользовательский дизайн в жизнь.

Все пользователи мини-приложения также смогут принять участие в розыгрыше тюнингового автомобиля: автоблогеры Артем Ем и Сергей Волк (Dragtimes) доведут до Stage 3 стоковую Skoda Octavia. А профессиональный гонщик Роман Русинов испытает ее на треке.

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Источник, фото: VK

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За РулемПономарева Дарина
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