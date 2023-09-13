«Девочки, не ссорьтесь»: споры вокруг Москвича 6 прекращены
С самого первого момента, как стали известны подробности про Москвич 6, который уже начали собирать на московском автозаводе, среди экспертов и автолюбителей разгорелись споры, к какому классу относить этот автомобиль. «Москвич» решил поставить точку в этом вопросе и объяснил, почему Москвич 6 — это седан и лифтбек одновременно.
Доказательством того, что Москвич 6 – лифтбек, является крышка багажника, которая объединена с задним стеклом, образуя пятую дверь.
Но по законодательству РФ такого типа кузова, как лифтбек, не существует (впрочем, как и многих других: фастбека, ландо, фаэтона...). Тип кузова седан (он же АА) по ГОСТу допускает наличие как четырех, так и пяти дверей — как и в случае с моделью Москвич 6.
«По букве ГОСТа и по классическим пропорциям Москвич 6 — это седан, а по канонам автомобилестроения и практичности багажного отделения — лифтбек», – заключили на «Москвиче».
К слову, по результатам голосования, которое провел автопроизводитель, большинство пользователей (68%) все же считают новую модель лифтбеком, еще 19% отнесли его к седанам. За правильный вариант от «Москвича» проголосовало всего 13%.
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Источник, фото: Москвич
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