«Москвич» отчитался о продажах в прошлом месяце

В августе «Москвич» реализовал 1510 кроссоверов

Почти 1350 автомобилей Москвич из 1510 проданных в августе уже поставлены на учет в ГИБДД. Данными о продажах поделились в пресс-службе компании.

Такие результаты ниже показателей за июль – тогда «Москвич» отчитался о продажах 2132 автомобилей, что на 40% больше, чем в июне.

Сейчас на рынке предлагается бензиновая версия Москвича 3 на МКП или с вариатором, а также электрическая Москвич 3е. В августе автозавод поднял цены на все модификации на 228-392 тыс. рублей. Теперь самый дешевый Москвич можно купить за 2,22 млн рублей.

В августе на предприятии стартовало производство лифтбека Москвич 6, продажи которого запланированы на конец октября 2023 года. Тогда же станет известна стоимость новинки.

Как озвучивалось ранее, до конца этого года завод «Москвич» рассчитывает выпустить порядка 50 тыс. автомобилей.

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Источник: Российская газета

Фото: https://t.me/Zavod_Moskvich