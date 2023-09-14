Эксперт объяснил, почему рано вводить штрафы за среднюю скорость

Шкуматов: штрафы за среднюю скорость нарушают конституционные права

Поправки к ПДД, в которых официально закрепляется термин «средняя скорость движения транспортного средства», уже подготовлены Минтрансом. Но это не означает, что все разногласия вокруг этого вопроса устранены, уверен автоэксперт Петр Шкуматов.

Среди наиболее часто встречающихся проблем, связанных с методикой измерения средней скорости движения на протяженном участке дороги, он отметил, в частности, подсудность.

Среднюю скорость движения измеряют две камеры, а не одна, пояснил эксперт.

«Эти камеры удалены друг от друга и, соответственно, имеют разные адреса установки. А обжалование штрафа, если вы не согласны с наказанием, происходит по конкретному адресу нарушения. Непонятно, где нарушил водитель – по месту установки первой камеры, по месту установки второй камеры или где-то посередине. Это делает невозможным точное определение суда, в который подавать жалобу. Нарушение конституционных прав, а это не шутки», - объяснил Шкуматов.

Также он обратил внимание, что многие юристы критикуют логику Минтранса считать местом нарушения адрес установки второй камеры. Водитель может проезжать вторую камеру без нарушения скоростного режима, а нарушение были где-то раньше, аргументируют юристы.

О других проблемах, связанных с методикой измерения средней скорости движения, можно прочитать здесь.

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