Лады осенью снова подорожают
С начала 2023 года АВТОВАЗ уже трижды пересматривал цены на Lada. Естественно, в сторону повышения. При этом в целом подорожание составило от 1,5 до 5% в зависимости от модели. Однако уже осенью машины АВТОВАЗа могут снова вырасти в цене, на этот раз на 3-5%, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.
По его мнению, подорожание составит 25-40 тыс. рублей.
«Сильнее всего увеличится цена на Lada Vesta, так как для ее сборки используется большое число импортных деталей», — поделился прогнозом автоэксперт.
АВТОВАЗ по-прежнему находится в зависимости от поставщиков комплектующих из Китая, а те постоянно поднимают цены, добавил Бургазлиев. Надежды на то, что АВТОВАЗ в ближайшее время как-то сможет решить проблему с нехваткой автокомпонентов, пока нет, считает эксперт.
В то же время Бургазлиев обнадежил, что ожидаемое повышение цен станет последним в этом году.
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Источник: Газета.ru
Фото: Depositphotos
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