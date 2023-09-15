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Лады осенью снова подорожают

Автоэксперт считает, что цены на Lada вырастут на 3-5%

С начала 2023 года АВТОВАЗ уже трижды пересматривал цены на Lada. Естественно, в сторону повышения. При этом в целом подорожание составило от 1,5 до 5% в зависимости от модели. Однако уже осенью машины АВТОВАЗа могут снова вырасти в цене, на этот раз на 3-5%, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

По его мнению, подорожание составит 25-40 тыс. рублей.

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«Сильнее всего увеличится цена на Lada Vesta, так как для ее сборки используется большое число импортных деталей», — поделился прогнозом автоэксперт.

АВТОВАЗ по-прежнему находится в зависимости от поставщиков комплектующих из Китая, а те постоянно поднимают цены, добавил Бургазлиев. Надежды на то, что АВТОВАЗ в ближайшее время как-то сможет решить проблему с нехваткой автокомпонентов, пока нет, считает эксперт.

В то же время Бургазлиев обнадежил, что ожидаемое повышение цен станет последним в этом году.

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Источник: Газета.ru

Фото: Depositphotos

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