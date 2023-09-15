На заводе Hyundai в России начнут выпуск автокомпонентов

Мантуров: «Автотор» может начать производство на площадке Hyundai в РФ

На одной из простаивающих сейчас площадок компании Hyundai в России может начаться выпуск автокомплектующих. Претендентом на предприятие южнокорейского холдинга выступает «Автотор», рассказал вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

У Hyundai в России несколько производственных площадок, и переговоры по их дальнейшему использованию ведутся с несколькими заинтересованными сторонами.

«Сначала нужно определиться с судьбой всех производственных площадок, находящихся в распоряжении Hyundai. [Отдавать] все площадки «Автотору» — точно нет. Поскольку предложение "Автотора" касается именно производства определенных автокомпонентов. Со всеми заинтересованными сторонами рассматриваем этот вариант», — заявил Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее власти Калининградской области обратились к президенту Владимиру Путину с предложением рассмотреть возможность освоения «Автотором» производства на петербургской площадке Hyundai. Правительство и Минпромторг должны дать оценку проекту в сентябре.

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Источник: ТАСС

Фото: Автотор, Hyundai