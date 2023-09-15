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Топ-3 лучших автомобилей 2024 года – вот список претендентов

Стали известны полуфиналисты премии American Car Of The Year

В США каждый год выбирают лучшие автомобили, и сейчас премия «North American Car Of The Year» подошла к стадии полуфинала: жюри опубликовало список лучших машин 2024 года. К сведению, будущий год фигурирует не случайно: в Штатах действует система модельных годов, и машины нового (следующего) модельного года обычно выводят на рынок в текущем календарном году.

Полуфиналисты в количестве 25 моделей были выбраны из 52 претендентов и объявлены на проходящем в Детройте автосалоне. Список поделен на три части.

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Легковые авто

  • BMW 5 Series
  • BMW i5
  • Chevy Corvette E-Ray
  • Ford Mustang
  • Honda Accord
  • Hyundai Ioniq 6
  • Subaru Impreza
  • Toyota Crown
  • Toyota GR Corolla
  • Toyota Prius/Prius Prime

Кроссоверы

  • Chevrolet Blazer EV
  • Chevrolet Equinox EV
  • Dodge Hornet
  • Genesis Electrified GV70
  • Honda Pilot
  • Hyundai Kona
  • Kia EV9
  • Mazda CX90
  • Toyota Grand Highlander
  • Volvo EX30

Пикапы

  • Chevrolet Colorado
  • Chevrolet Silverado EV
  • Ford Ranger
  • Ford Super Duty
  • GMC Canyon

Таким образом, в списке из десяти легковушек, десяти крупных кроссоверов и пяти пикапов оказалось аж восемь электромобилей. Доберется ли хоть один до финала?

В нем в каждой категории должен остаться лишь один автомобиль. Теперь жюри из 50 авторитетных в индустрии специалистов создаст группу экспертов и коллегиально решит, кому отдавать победу. У них будет возможность поездить на каждой машине на специальном мероприятии в Мичигане. Победителей объявят 4 января 2024 года.

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Источник: NACTOY

Фото: North American Car

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