Топ-3 лучших автомобилей 2024 года – вот список претендентов
В США каждый год выбирают лучшие автомобили, и сейчас премия «North American Car Of The Year» подошла к стадии полуфинала: жюри опубликовало список лучших машин 2024 года. К сведению, будущий год фигурирует не случайно: в Штатах действует система модельных годов, и машины нового (следующего) модельного года обычно выводят на рынок в текущем календарном году.
Полуфиналисты в количестве 25 моделей были выбраны из 52 претендентов и объявлены на проходящем в Детройте автосалоне. Список поделен на три части.
Легковые авто
- BMW 5 Series
- BMW i5
- Chevy Corvette E-Ray
- Ford Mustang
- Honda Accord
- Hyundai Ioniq 6
- Subaru Impreza
- Toyota Crown
- Toyota GR Corolla
- Toyota Prius/Prius Prime
Кроссоверы
- Chevrolet Blazer EV
- Chevrolet Equinox EV
- Dodge Hornet
- Genesis Electrified GV70
- Honda Pilot
- Hyundai Kona
- Kia EV9
- Mazda CX90
- Toyota Grand Highlander
- Volvo EX30
Пикапы
- Chevrolet Colorado
- Chevrolet Silverado EV
- Ford Ranger
- Ford Super Duty
- GMC Canyon
Таким образом, в списке из десяти легковушек, десяти крупных кроссоверов и пяти пикапов оказалось аж восемь электромобилей. Доберется ли хоть один до финала?
В нем в каждой категории должен остаться лишь один автомобиль. Теперь жюри из 50 авторитетных в индустрии специалистов создаст группу экспертов и коллегиально решит, кому отдавать победу. У них будет возможность поездить на каждой машине на специальном мероприятии в Мичигане. Победителей объявят 4 января 2024 года.
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Источник: NACTOY
Фото: North American Car
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