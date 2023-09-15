Топ-3 лучших автомобилей 2024 года – вот список претендентов

Стали известны полуфиналисты премии American Car Of The Year

В США каждый год выбирают лучшие автомобили, и сейчас премия «North American Car Of The Year» подошла к стадии полуфинала: жюри опубликовало список лучших машин 2024 года. К сведению, будущий год фигурирует не случайно: в Штатах действует система модельных годов, и машины нового (следующего) модельного года обычно выводят на рынок в текущем календарном году.

Полуфиналисты в количестве 25 моделей были выбраны из 52 претендентов и объявлены на проходящем в Детройте автосалоне. Список поделен на три части.

Легковые авто

BMW 5 Series

BMW i5

Chevy Corvette E-Ray

Ford Mustang

Honda Accord

Hyundai Ioniq 6

Subaru Impreza

Toyota Crown

Toyota GR Corolla

Toyota Prius/Prius Prime

Кроссоверы

Chevrolet Blazer EV

Chevrolet Equinox EV

Dodge Hornet

Genesis Electrified GV70

Honda Pilot

Hyundai Kona

Kia EV9

Mazda CX90

Toyota Grand Highlander

Volvo EX30

Пикапы

Chevrolet Colorado

Chevrolet Silverado EV

Ford Ranger

Ford Super Duty

GMC Canyon

Таким образом, в списке из десяти легковушек, десяти крупных кроссоверов и пяти пикапов оказалось аж восемь электромобилей. Доберется ли хоть один до финала?

В нем в каждой категории должен остаться лишь один автомобиль. Теперь жюри из 50 авторитетных в индустрии специалистов создаст группу экспертов и коллегиально решит, кому отдавать победу. У них будет возможность поездить на каждой машине на специальном мероприятии в Мичигане. Победителей объявят 4 января 2024 года.

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Источник: NACTOY

Фото: North American Car