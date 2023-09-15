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Lada AuraЧиновников пересаживают на продукцию АВТОВАЗа – речь пошла о госзакупках
Минпромторг планирует закупить для чиновников...

Чиновников пересаживают на продукцию АВТОВАЗа – речь пошла о госзакупках

Минпромторг планирует закупить для чиновников автомобили Lada Aura

На недавнее заявление президента о скором начале закупок авто для российских чиновников отреагировал Минпромторг. Там рассказали, что всесторонне изучают вопрос приобретения партии перспективной модели АВТОВАЗа – седанов Lada Aura.

«Этот вопрос уже в работе – при планировании транспортного обслуживания (закупки или аренды автомобилей) на следующий год ответственным подразделениям Минпромторга уже поставлена задача в том числе учитывать возможности АВТОВАЗа по поставке автомобилей Lada Aura», – цитирует источник пресс-службу министерства.
Lada Aura
Lada Aura
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Какие еще модели находятся в рассмотрении, не уточняется. Как заметил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, если иметь в виду локализованные в стране машины российских марок, выбор в данный момент ограничивается тремя вариантами: Веста, Аура или Аурус.

Последний, по словам Путина, до выхода в полноценное серийное производство слишком дорог. Веста же, напротив, подойдет лишь руководителям базовых уровней. Что же касается ее удлиненной версии Аура, то на АВТОВАЗе заявляли о готовности начать выпуск таких машин в августе-сентябре 2024 года.

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Источник: ТАСС

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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