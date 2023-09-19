Эксперт рассказал, как защититься от автоподстав на дорогах

Эксперт Шапарин: Страховка защитит водителя от мошенников

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин выразил уверенность, что ситуация с автоподставами дальше будет только хуже. Связано это, в первую очередь, с тем, что у значительной части автовладельцев отсутствует полис ОСАГО – таким образом водители отвечают на рост тарифов и снижение страховых выплат. А для мошенников такая ситуация только на руку.

При этом именно страховка может стать защитой от мошенников.

«На все предложения “договориться на месте” отвечайте: “Пусть разбираются полиция и страховая компания, если надо – суд. На месте решать ничего не будем”», – советует эксперт.

Шапарин также добавил, что будет большим плюсом, если в машине есть видеорегистратор. Он для автоподставщиков может стать сигналом к тому, что лучше не связываться с хозяином этого автомобиля.

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Источник: КП

Фото: Depositphotos