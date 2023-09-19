#
Выходные/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Минтранс «навел резкость» на платные парковки в регионахМинтранс «навел резкость» на платные парковки в регионах
Бесплатный период и поминутная оплата появятся...
Многие проблемы на этой восьмилетней Весте связаны совсем не с возрастомПомеха – не возраст! Названа главная проблема Lada Vesta с большим пробегом
Эксперт «За рулем»: вот что ждет владельцев...
1. Тормозные колодки не должны подклинивать в направляющих. 2. Пальцы должны свободно перемещаться. 3. Поршень не должен быть заклинен в цилиндре.Скрипят тормоза? Вам не так затянули колеса!
Эксперт «За рулем» проверил необычную версию...

Все выше и выше: что происходит с ценами на дизтопливо

МТА: все АЗС в Москве снова подняли цены на дизельное топливо

За неделю с 11 по 18 сентября средневзвешенная цена дизельного топлива на московских АЗС выросла на 0,47 руб. и превысила 62 рубля за литр. Согласно мониторингу цен Московской топливной ассоциации (МТА), повышение цен зафиксировано во всех сетях АЗС Москвы.

Самое заметное подорожание – на 2 руб./л за неделю – отмечено на автозаправках «НефтьМагистрали»: цена литра дизеля там теперь 68,19 руб. На других АЗС рост стоимости дизельного топлива менее существенный: «Татнефть» – 61,06 руб./л (+57 коп.), «Роснефть» – 61,53 руб./л (+50 коп.), Teboil – 62,32 руб./л (+50 коп.).

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Крутой внедорожник по цене Нивы – 4 престижные (и надежные) модели

За прошедшую неделю стоимость бензина тоже выросла. Средневзвешенная цена АИ-92 увеличилась до 50,76 руб. за литр (+20 коп.), АИ-95 – до 56,30 руб. за литр (+23 коп.).

Накануне стало известно, что в правительстве готовят меры для стабилизации ситуации на топливном рынке и сдерживания роста цен.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Источник: МТА

Фото: Depositphotos, Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0