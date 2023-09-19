Все выше и выше: что происходит с ценами на дизтопливо

МТА: все АЗС в Москве снова подняли цены на дизельное топливо

За неделю с 11 по 18 сентября средневзвешенная цена дизельного топлива на московских АЗС выросла на 0,47 руб. и превысила 62 рубля за литр. Согласно мониторингу цен Московской топливной ассоциации (МТА), повышение цен зафиксировано во всех сетях АЗС Москвы.

Самое заметное подорожание – на 2 руб./л за неделю – отмечено на автозаправках «НефтьМагистрали»: цена литра дизеля там теперь 68,19 руб. На других АЗС рост стоимости дизельного топлива менее существенный: «Татнефть» – 61,06 руб./л (+57 коп.), «Роснефть» – 61,53 руб./л (+50 коп.), Teboil – 62,32 руб./л (+50 коп.).

За прошедшую неделю стоимость бензина тоже выросла. Средневзвешенная цена АИ-92 увеличилась до 50,76 руб. за литр (+20 коп.), АИ-95 – до 56,30 руб. за литр (+23 коп.).

Накануне стало известно, что в правительстве готовят меры для стабилизации ситуации на топливном рынке и сдерживания роста цен.

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Источник: МТА

Фото: Depositphotos, Unsplash