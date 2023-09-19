В России снизят возраст общественного транспорта

Путин: Надо чаще обновлять общественный транспорт и ежегодно добавлять денег

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с профильными ведомствами и региональными властями обеспечить ежегодное обновление общественного транспорта, с тем чтобы снизить его средний возраст.

Для этого на период до 2030 года (с прогнозом до 2035 года) предложено выявить потребности регионов в обновлении такого транспорта и утвердить соответствующие программы.

Также президент предложил определить постоянный источник финансирования программы льготного лизинга пассажирского транспорта и поэтапно увеличивать это финансирование, начав с 15 млрд рублей в 2024 году.

Среди других поручений, данных правительству, предлагается увеличить использование транспортных средств высокого экологического класса, в том числе газомоторных; решить вопрос с поставками запчастей, в том числе иностранных, попавших в санкционные списки; принять меры по борьбе с нелегальными перевозчиками, в том числе внедрив цифровой профиль перевозчика.

В числе мер поддержки отрасли президент дал поручение повысить конкурентоспособность и привлекательность профессии водителя общественного транспорта, сделать доступнее обучение и назначить досрочную страховую пенсию по старости водителям, занятым в регулярных перевозках.

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Источник: сайт Президента России

Фото: Depositphotos