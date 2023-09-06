Общественный транспорт в регионах подгонят под стандарт

Чиновников обяжут соблюдать нормативы транспортного обслуживания граждан

Минтранс разработал документ, в котором прописаны требования к региональным стандартам транспортного обслуживания населения. Соответствующий порядок должен заработать в 2024 году, а свои нормативы субъекты федерации должны утвердить к 1 марта 2024 года и затем их соблюдать.

В проекте постановления правительства отмечается, что жители регионов могут через прокуратуру воздействовать на чиновников, не соблюдающих нормативы. В частности, они могут пожаловаться на нарушение расписания и интервалов движения общественного транспорта, а также на нехватку общественного транспорта, если его наличие прописали в нормативах. Последнее особенно актуально для жителей отдаленных населенных пунктов, добраться до которых порой можно только на машине.

Госдума утвердила понятие «региональный стандарт транспортного обслуживания» почти год назад. Он характеризуется показателями, влияющими на «доступность, безопасность и комфортность перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом».

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: Unsplash