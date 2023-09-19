Минтранс «навел резкость» на платные парковки в регионах

Бесплатный период и поминутная оплата появятся на платных парковках повсеместно

В регионах не всегда соблюдают рекомендацию Минтранса, что платные парковки нужны не для извлечения прибыли, а для эффективной организации дорожного движения и разгрузки территорий от машин.

Поэтому ведомство выступило с рядом обязательных рекомендаций. Так, размер платы нужно устанавливать в зависимости от расположения парковки, ее назначения, времени суток и продолжительности парковочной сессии. Парковки у метро или пересадочных узлов по цене должны быть такими, чтобы стимулировать автомобилистов пересаживаться на общественный транспорт.

Система ценообразования на платных парковках должна быть прозрачной и динамичной, чтобы вызывать у водителей доверие, а не раздражение. Необходимо вводить множество специальных условий: абонементы, поминутную оплату, бесплатный период – ежедневно с восьми вечера до восьми утра и т.д.

Сегодня самая низкая стоимость парковочного места в стране в Екатеринбурге – 30 рублей за час.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Андрей Никеричев/ АГН «Москва»