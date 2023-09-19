#
Выходные/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Минтранс «навел резкость» на платные парковки в регионахМинтранс «навел резкость» на платные парковки в регионах
Бесплатный период и поминутная оплата появятся...
Многие проблемы на этой восьмилетней Весте связаны совсем не с возрастомПомеха – не возраст! Названа главная проблема Lada Vesta с большим пробегом
Эксперт «За рулем»: вот что ждет владельцев...
1. Тормозные колодки не должны подклинивать в направляющих. 2. Пальцы должны свободно перемещаться. 3. Поршень не должен быть заклинен в цилиндре.Скрипят тормоза? Вам не так затянули колеса!
Эксперт «За рулем» проверил необычную версию...

Минтранс «навел резкость» на платные парковки в регионах

Бесплатный период и поминутная оплата появятся на платных парковках повсеместно

В регионах не всегда соблюдают рекомендацию Минтранса, что платные парковки нужны не для извлечения прибыли, а для эффективной организации дорожного движения и разгрузки территорий от машин.

Поэтому ведомство выступило с рядом обязательных рекомендаций. Так, размер платы нужно устанавливать в зависимости от расположения парковки, ее назначения, времени суток и продолжительности парковочной сессии. Парковки у метро или пересадочных узлов по цене должны быть такими, чтобы стимулировать автомобилистов пересаживаться на общественный транспорт.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Названы люксовые «нахалы», которые паркуются на местах для инвалидов

Система ценообразования на платных парковках должна быть прозрачной и динамичной, чтобы вызывать у водителей доверие, а не раздражение. Необходимо вводить множество специальных условий: абонементы, поминутную оплату, бесплатный период – ежедневно с восьми вечера до восьми утра и т.д.

Сегодня самая низкая стоимость парковочного места в стране в Екатеринбурге – 30 рублей за час.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Источник: «Российская газета»

Фото: Андрей Никеричев/ АГН «Москва»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0