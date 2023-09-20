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Конфискация автомобилей в ЕС: не все страны согласны

Эстония не будет изымать автомобили с российскими номерами

С 13 сентября Эстония, руководствуясь санкциями ЕС, запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации.

При этом власти Эстонии не собираются конфисковывать автомобили с российскими номерами. Выход здесь предложили такой: автомобили, которые уже находятся в стране, следует в течение определенного периода поставить на учет в Эстонии или вывезти из страны. Об этом сообщает министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

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Здесь собираются ввести задним числом (с 13 сентября) период, в течение которого владельцы автомобилей с российскими номерами, должны это сделать.

Вопрос о сроках регистрации автомобилей сейчас обсуждается.

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В страну их просто не пустят: на погранпункте автомобиль развернут назад в Россию, и у владельца останется выход только пересечь границу без него.

Недавно Еврокомиссия смягчила формулировки и призвала страны, входящие в ЕС, рассматривать каждый случай отдельно, разумно и соразмерно подходить к запретам.

Так, Франция не намерена вообще вводить запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. При этом общих границ у России с этой страной нет. Как и с Венгрией, которая мягко саботирует решение ЕК. Таможня этой страны заявила, что «будет обоснованно применять запреты к вещам россиян» и конфисковывать их только при наличии признаков спекуляции.

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Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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