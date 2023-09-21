Lada Granta стала настоящим бестселлером лета
Наибольшим спросом этим летом пользовались Lada (10% от общего объема продаж за три месяца), Kia (9%), Toyota (9%), Nissan (8%) и Hyundai (8%), выяснили специалисты СберАвто и СберСтрахования.
В тройку наиболее популярных моделей вошли:
- Lada Granta
- Kia Rio
- Hyundai Solaris.
Медианная стоимость нового автомобиля, приобретенного этим летом, составила 1,8 млн рублей, подержанного — 1,2 млн рублей.
Чаще всего покупатели интересовались моделями 2013 и 2018 годов выпуска. 93% авто были куплены в кредит.
Есть и региональные предпочтения при покупке машин. Так, в Москве чаще всего брали Kia Rio, Lada Granta и Skoda Octavia. Любимыми моделями жителей Московской области стали Volkswagen Polo, Skodа Octavia, Hyundai Solaris и Ford Focus. В Санкт-Петербурге тройку лидеров составили Ford Focus, Kia Rio и Volkswagen Passat, а в Татарстане самый высокий спрос был на Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris.
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Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...