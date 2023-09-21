Lada Granta стала настоящим бестселлером лета

Lada, Kia, Toyota, Nissan и Hyundai – самые востребованные марки на российском рынке

Наибольшим спросом этим летом пользовались Lada (10% от общего объема продаж за три месяца), Kia (9%), Toyota (9%), Nissan (8%) и Hyundai (8%), выяснили специалисты СберАвто и СберСтрахования.

В тройку наиболее популярных моделей вошли:

Lada Granta

Kia Rio

Hyundai Solaris.

Медианная стоимость нового автомобиля, приобретенного этим летом, составила 1,8 млн рублей, подержанного — 1,2 млн рублей.

Чаще всего покупатели интересовались моделями 2013 и 2018 годов выпуска. 93% авто были куплены в кредит.

Есть и региональные предпочтения при покупке машин. Так, в Москве чаще всего брали Kia Rio, Lada Granta и Skoda Octavia. Любимыми моделями жителей Московской области стали Volkswagen Polo, Skodа Octavia, Hyundai Solaris и Ford Focus. В Санкт-Петербурге тройку лидеров составили Ford Focus, Kia Rio и Volkswagen Passat, а в Татарстане самый высокий спрос был на Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris.