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Lada Granta стала настоящим бестселлером лета

Lada, Kia, Toyota, Nissan и Hyundai – самые востребованные марки на российском рынке

Наибольшим спросом этим летом пользовались Lada (10% от общего объема продаж за три месяца), Kia (9%), Toyota (9%), Nissan (8%) и Hyundai (8%), выяснили специалисты СберАвто и СберСтрахования.

В тройку наиболее популярных моделей вошли:

  • Lada Granta
  • Kia Rio
  • Hyundai Solaris.
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Медианная стоимость нового автомобиля, приобретенного этим летом, составила 1,8 млн рублей, подержанного — 1,2 млн рублей.

Чаще всего покупатели интересовались моделями 2013 и 2018 годов выпуска. 93% авто были куплены в кредит.

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Есть и региональные предпочтения при покупке машин. Так, в Москве чаще всего брали Kia Rio, Lada Granta и Skoda Octavia. Любимыми моделями жителей Московской области стали Volkswagen Polo, Skodа Octavia, Hyundai Solaris и Ford Focus. В Санкт-Петербурге тройку лидеров составили Ford Focus, Kia Rio и Volkswagen Passat, а в Татарстане самый высокий спрос был на Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris.

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За РулемАлексеева Елена
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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