Урал и ЗИЛ против Мерседеса: эпичная битва грузовиков (видео)
В сентябре в окрестностях города Миасса прошел грузовой трак-триал «Уральский рубеж». После двадцатилетнего перерыва эти соревнования возродили автозавод Урал и Федерация автоспорта Челябинской области. Собралось свыше 3000 зрителей, а в стартовом листе значилось более 20 экипажей со всей России.
В ходе двухдневного соревнования в зачете трехосных полноприводников выявился победитель: Сергей Шершнев и Иван Болотов на Урале взяли «золото».
В зачете «4х4» дела у заводчан шли сложнее: Урал Александра Сычева и Дмитрия Жмаева добрался лишь до третьей ступени подиума, уступив чемпиону России Евгению Павлову на Mercedes-Benz Unimog. А победу одержал Андрей Парфентьев на ЗИЛ-131.
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Источник: автозавод УРАЛ
Фото: скриншот видео VK
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