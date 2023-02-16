Что могут российские грузовики? Эпичное видео

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Перед нами — репортаж о состязании «Царь горы», прошедшем в ноябре прошлого года в «Парке приключений Павлова» в Твери. Упомянутая «царская» дисциплина для грузовиков, ныне несколько забытая, органично дополнила собой легковой джип-триал. В зрелищном противостоянии сошлись могучие КАМАЗы, ЗИЛы, а также новенький Урал-43206, о котором мы уже рассказывали.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Кстати, совсем скоро эту машину, как и большинство ее соперников, можно будет увидеть в рамках триала «Лебедушкино озеро», который пройдет 19 февраля там же, в тверском «Парке приключений Павлова». Вообще соревнование проводится в 24-й раз, но грузовой триал в его рамках будет явлен впервые. «Лебедушкино озеро» традиционно собирает большое количество зрителей из различных городов России.

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Фото: Автомобильный завод Урал

Видео: YouTube / Борис Перевозчиков