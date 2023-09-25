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Ушел «в никуда», следуя указаниям Google-карт

На Google подали в суд из-за гибели водителя, проехавшего по мосту, которого нет

Этот случай может иметь большой резонанс, чем кажется на первый взгляд.

Человек погиб, следуя указаниям Google Maps. Автомобиль с водителем рухнул с высоты примерно 6 метров. Семья погибшего подала иск к технологическому гиганту, обвинив того в халатности.

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Участником трагического инцидента стал Филип Паксон, который ехал по незнакомому району и, как сообщается, полностью полагался на карты Google. Фотографии с места происшествия позволяют предположить, что поврежденный мост все же можно было заметить. Однако, согласно иску, Паксон ехал в ненастную погоду темным и дождливым вечером.

Автовладелец так спешил попасть на Google-карты, что выбежал позировать в носках

В итоге GPS привел Филипа Паксона к «мосту в никуда», который смыло около 10 лет назад.

Прибывшая на место полиция отметила, что на мосту не было ограждений, знаков или других элементов, предупреждающих водителей об опасности. Власти также заявляют, что мост был частным и поэтому не обслуживался ни местными, ни государственными властями.

Несмотря на многочисленные призывы к Google Maps удалить эту дорогу как несуществующую, Гугл никак на них не реагировал. Известно, что семья также включила в иск владельцев моста.

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Видео, фото: YouTube

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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