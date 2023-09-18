Под Владивостоком надземный переход рухнул на проезжую часть
В пригороде Владивостока в районе остановки «Весенняя» на проезжую часть рухнул виадук. По словам очевидцев ЧП, его снес самосвал, который проезжал под конструкцией с поднятым кузовом.
В момент обрушения внутри надземного перехода людей не было. А вот водитель грузовика пострадал. По его словам, поднятие кабины произошло самостоятельно, без его участия.
«Сейчас решается вопрос с подъемом балки. Это 42-метровая металлическая конструкция. Как мера планируется разобрать барьерное ограждение на участке трассы, затем приступить к резке самой балки и по частям тяжелыми кранами ее убирать», – сообщили в Минтрансе Приморья.
Пока движение транспорта организовали по альтернативному пути. Прокуратура проведет проверку по поводу случившегося.
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Источник: КП
Фото: скриншот VK
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