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Под Владивостоком надземный переход рухнул на проезжую часть

Водитель самосвала снес виадук под Владивостоком: он рухнул на федеральную трассу

В пригороде Владивостока в районе остановки «Весенняя» на проезжую часть рухнул виадук. По словам очевидцев ЧП, его снес самосвал, который проезжал под конструкцией с поднятым кузовом.

В момент обрушения внутри надземного перехода людей не было. А вот водитель грузовика пострадал. По его словам, поднятие кабины произошло самостоятельно, без его участия.

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«Сейчас решается вопрос с подъемом балки. Это 42-метровая металлическая конструкция. Как мера планируется разобрать барьерное ограждение на участке трассы, затем приступить к резке самой балки и по частям тяжелыми кранами ее убирать», – сообщили в Минтрансе Приморья.

Пока движение транспорта организовали по альтернативному пути. Прокуратура проведет проверку по поводу случившегося.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: КП

Фото: скриншот VK

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