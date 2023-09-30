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Исчезающие авто и мерцающие огни: иллюзии ночных дорог

Водителям рассказали об иллюзиях на осенних ночных дорогах

На осенних ночных дорогах водителей часто поджидают ловушки. Мгла, смешанная с усталостью, искаженными восприятиями и неясными образами, приводит к таким иллюзиям, что, кажется, что мир решил поиграть с вашим сознанием. Так что не расслабляйтесь – период затяжных дождей и тумана не за горами.

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То появится, то погаснет

Где-то вдали маячат белые огоньки фар, а затем, словно призрак, пропадают в мраке. Выбираете момент для обгона, и вдруг из ниоткуда появляются те самые фары. Как будто дорога играет с вами в прятки. На самом деле, к такому эффекту приводят неровности и изменения профиля дороги: в ее ложбинки ныряет встречная легковушка и кажется, что она пропадает.

Белый свет

11 факторов, о которых водителю надо помнить осенью

Вы видите впереди белый свет и решаете, что это встречная машина. Но на самом деле это всего лишь фонарь, висящий на столбе. На плохо освещенной дороге без надежных ориентиров и дорожных знаков может показаться, что дорога идет прямо, а на самом деле перед вами — крутой поворот. Незнакомая местность требует особой бдительности, и лучше не полагаться только на свои ощущения.

Обманка

На плохо освещенной дороге вы определяете расстояние до ближайшей машины впереди по расстоянию между ее красными фонарями. Но если один из «габаритов» перегорел, вы воспринимаете машину гораздо дальше, чем она находится на самом деле. Кажется, что огоньки слились в одну точку. В результате можно подъехать слишком близко к другому автомобилю, что особенно опасно в дождливую погоду или тумане.

О других возможных опасностях на осенней ночной дороге читайте в нашем материале.

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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