Водитель на BMW спровоцировал опасную погоню

Погоня полиции Нью-Йорка за гонщиком могла закончиться катастрофой

Вирусное видео погони по оживленным улицам Нью-Йорка, кажется вырванным из видеоигры.

Интересно, что само видео было снято из преследуемого автомобиля. За нарушителем гонится полицейский Ford Taurus без опознавательных знаков.

Причины погони остаются неясными, поскольку видео начинается на самом пике событий.

Важно отметить, что ролик начинается с заявления о его создании с использованием Unreal Engine 5, что, вероятно, подразумевает, что гонщик умышленно провоцировал полицейских.

Согласно информации на канале Twitch, где изначально было опубликовано видео, водитель управляет заряженным BMW M2. Видно, как автомобиль мчится через жилые кварталы, достигая скорости до 97 км/ч. Водитель ловко маневрирует между припаркованными машинами и пешеходами, и, наконец, попадает на плотно забитое шоссе.

Завершается видео в районе Бронкса: машина с камерой все еще движется по пробкам, но полицейского автомобиля уже не видно.

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео Youtube