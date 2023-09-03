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Ужасная погоня: полиция отправила Jeep в полет

Погоня на скорости 160 км/ч закончилась полетом

Полиция штата Джорджия (США) выложила в сеть кадры погони в конце которой преследуемый авмтомобиль подлетел над землей.

Полицейские обратили внимание на Jeep Grand Cherokee, который ехал на высокой скорости, шныряя между автомобилями. Требование полицейских остановиться водитель Джипа проигнорировал и продолжил мчаться по шоссе на скорости 160 км/ч. В ходе погони из Джипа высадили одного человека.

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Один из полицейских, преследовавших Джип, решил, что пора прекращать погоню, и ударил внедорожник в задний бампер. Удар отбросил Grand Cherokee на насыпь обочины шоссе, в результате чего он взлетел в воздух. Затем внедорожник врезается в отбойник, перевернулся и упал на крышу.

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Водителя и пассажира выбросило из Джипа. Их нашли мертвыми, а рядом с ними лежала винтовка AR-15.

Пассажир, которого высадил водитель Джипа, был арестован и доставлен в местную больницу – у него было огнестрельное ранение, полученное до погони.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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